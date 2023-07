Incubo a Malpensa; passeggeri bloccati per ore senz' aria condizionata tra malori e attacchi di panico | video

(Di venerdì 21 luglio 2023) Brutta disavventura per ia bordo del Malaga, il volo Ryanair che ieri 19 luglio doveva decollare alle 10.10 e non è partito prima delle 22, dodici ore dopo. A dozzine irimastinella cabina di un aereoper tre orea possibilità di scendere, mentre fuori ci sono 42 gradi. Per effettuare i controlli, i piloti hanno dovuto spegnere i motori: niente elettricità, niente. E l’si è presto fatta irrespirabile. È stato l’influencer italiano Marco Ferrero, conosciuto con lo pseudonimo Iconize, a riprendere le difficoltà a bordo del velivolo che è stato fermato per un problema quando era ormai pronto sulla pista. «Ci hanno ...

... turisti che spesso si lamentano per la mancanza di informazioni e il viaggio diventa un. ... sulla navetta viaggiano passeggeri del volo Ryanair per Torino, viaggiatori diretti ae poi ...Dieci ore di attesa di cui tre sull'aeromobile, un caldo infernale, malori e svenimenti. Un volo Ryanair che da Malaga era diretto il 19 luglio aa bordo ha creato una vera rivolta sul web, in attesa di denunciare "dal vivo" i disservizi. Il volo, previsto per le 10, è partito alle 22 inoltrate da Malaga e aveva l'impianto di ...... in Spagna, da cui doveva decollare il volo diretto a Milano. Il video di Ferrero (un milione e 200 mila follower su TikTok, quasi mezzo milione su Instagram) è diventato in poco tempo ...Una volta diradata, sono atterrati sei voli quasi in contemporanea e l'aeroporto è tornato a lavorare regolarmente ...“Il peggior volo della mia vita”. Così un passeggero Ryanair ha definito la disavventura vissuta ieri nel viaggio di ritorno da ...