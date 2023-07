Incompatibile con il servizio pubblico Fdi e Lega sullo strapotere di Saviano in Rai

(Di venerdì 21 luglio 2023) La protesta di Fdi ein commissione di vigilanza Rai. Come altre volte, lo scrittore spesso utilizza un linguaggio violento contro i politici a lui non graditi

'Definire un ministro della Repubblica italiana 'ministro della mala vita' equivale a disprezzare le istituzioni italiane, e rende un personaggio come Saviano incompatibile con la tv pubblica. C'è un limite che non può essere oltrepassato. La Rai è pagata con i soldi dei contribuenti italiani.

Fdi contro Roberto Saviano in Rai: è incompatibile con il servizio ... Agenzia askanews

Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Basta con una Rai che fa 'figli e figliastri', dove si dice 'no' a Filippo Facci e 'sí' a Roberto Saviano, che non perde occasione per insultare e infangare le istituzioni ...“Che faccia tosta! Ma quando passerà al Ministro della Mala Vita il vizio di mentire”. Roberto Saviano, ieri all’attacco di Matteo Salvini per un post del ministro su Carola Rackete, finisce oggi nel ...