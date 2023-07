(Di venerdì 21 luglio 2023) Lo schianto sulla Statale 125 è avvenuto ieri sera all'altezza dell'incrocio per Stazzo Pulcheddu In unmortale in Gallura duehanno perso la vita vicino a. Lo schianto sulla Statale 125 è avvenuto intorno alle 22.30 di ieri sera all’altezza dell’incrocio per Stazzo Pulcheddu. Una Lancia e una Toyota si sono scontrate frontalmente. In un veicolo viaggiavano tree nell’altro c’era un uomo. Duesonosul colpo mentre gli altri due feriti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Quel tratto dell’Orientale sarda tra Arzachena e, con una corsia per senso di marcia, è rimasto bloccato per alcune ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare gli occupanti dalle lamiere, il personale del 118 anche ...

Lo schianto sulla Statale 125 è avvenuto ieri sera all'altezza dell'incrocio per Stazzo Pulcheddu In unmortale in Gallura due donne hanno perso la vita vicino a Palau. Lo schianto sulla Statale 125 è avvenuto intorno alle 22.30 di ieri sera all'altezza dell'incrocio per Stazzo Pulcheddu. Una ...Due i feriti Di: RedazioneLive Un drammaticostradale si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 22:30, sulla SS 125, nei pressi del bivio per lo Stazzo Pulcheddu, nel territorio di Palau. Per ...L'è avvenuto lungo la Strada provinciale 95 Di: RedazioneLivemortale lungo la Strada provinciale 95, a Quartu Sant'Elena. Un uomo alla guida di una Lancia Y ha perso il controllo dell'auto, mentre transitava in via Secca S'Arrideli, ...

Incidente Sardegna, scontro frontale a Palau: morte due donne Adnkronos

Ancora sconosciuta l’identità delle vittime dell’incidente che ha coinvolto una Lancia Y e una Toyota sulla statale 125 nei pressi di Palau in ...(Adnkronos) - In un incidente mortale in Gallura due donne hanno perso la vita vicino a Palau. Lo schianto sulla Statale 125 è avvenuto intorno alle 22.30 di ieri sera all'altezza dell'incrocio per ...