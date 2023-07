Incidente frontale tra auto | morte due donne | lo schianto terribile | distrutte le macchine

(Di venerdì 21 luglio 2023) Duesonoin uno scontrotra dueche si è verificato questa notte, attorno all'1 sulla strada statale 125, al bivio per lo stazzo Pulcheddu nel territorio di Palau, in Gallura ...

Due donne sono morte in uno scontrotra due auto che si è verificato questa notte, attorno all'1 sulla strada statale 125, al bivio per lo stazzo Pulcheddu nel territorio di Palau, in Gallura . Le cause sono ancora da accertare:...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro, gravissima una donna. Ferita anche ... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro, gravissima una donna. Ferita anche ... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ...

Incidente frontale: quattro feriti, anche un bambino di 7 anni LA NAZIONE

PALAU. Terribile scontro tra due auto sulla statale 125 nel territorio di Palau. L'incidente stradale è avvenuto questa notte, 21 luglio, intorno all'una. A perdere la vita due donne, di cui non si co ...Due donne sono morte in uno scontro frontale tra due auto che si è verificato questa notte, attorno all'1 sulla strada statale 125, al bivio per lo stazzo Pulcheddu nel territorio ...