Incidente Durante la Partita | Pierpaolo Pretelli Finisce in Ospedale!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 21 luglio 2023) Paura per. L’ex gieffino é finito al Pronto Soccorso dell’ospedale di Rimini per un brutto colpo alla testa. Tutto é accadutoladel Cuore per la Romagna, evento benefico a cui ha partecipato il nostroin qualità di portiere. Peccato che abbia dovuto abbandonare il campo e correre in ospedale. Come sta ora? Ecco gli aggiornamenti! Ladel Cuore:al Pronto Soccorso Brutta disavventura per. L’ex gieffino é finito al Pronto Soccorso dopo aver ricevuto una brutta botta in testaladel Cuore per la Romagna. Niente paura.non ha riportato gravi conseguenze. Il ...