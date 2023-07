(Di venerdì 21 luglio 2023) L'assassino è stato identificato grazie alla tecnica della genealogia genetica forense. Purtroppo non sconterà la sua pena: è morto nel 2005 per overdose di cocaina

Incastrato dal Dna 42 anni dopo: risolto il mistero di Laura Kempton ... ilGiornale.it

L'assassino è stato identificato grazie alla tecnica della genealogia genetica forense. Purtroppo non sconterà la sua pena: è morto nel 2005 per overdose di cocaina