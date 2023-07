(Di venerdì 21 luglio 2023) Arrigo Sacchi una volta ha detto che “Ilè la cosa più importante delle cose non importanti”. Parole che Andriy Shevchenko, ex Milan e nazionale ucraino, ha fatto proprie da quando ha accettato di diventare testimonial di united24, l’iniziativa del governo di Kyiv per finanziare la ricostruzione dell’devastata dall’invasione russa; raccolta che al momento ha raggiunto oltre 400 milioni di dollari. Il 5 agosto, allo Stamford Bridge di Londra, lo stadio del Chelsea, si giocherà la partita di beneficenza GAME4UKRAINE – che ha un proprio sito e alla quale, tra gli altri, prenderanno parte Zola e Fabio Cannavaro –, di cui è testimonial pure Oleksandr Zinchenko, l’erede di Sheva in Nazionale: l’incasso, come spiegato bene online, servirà per ricostruire il liceo Mykhailo-Kotsiubynskyi di Chernihiv, bombardato dalle truppe russe il 4 marzo ...

In Ucraina il calcio cerca di superare la guerra Il Foglio

In Ucraina il calcio cerca di superare la guerra Il Foglio

Calciatori ed ex calciatori impegnati nella ricerca di fondi per la ricostruzione. Il campionato si farà e il messaggio è chiaro: l'Ucraina non sa cosa accadrà domani, ma sa che un domani ci sarà ...