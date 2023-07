In Italia c’è il forno più grande d’Europa | ecco dove

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 21 luglio 2023) In una società sempre più dinamica e versatile come quella di oggi –il mercato del lavoro richiede massicce dosi di flessibilità e una capacità di adattamento via via crescente nel corso del tempo – la quotidianità di ognuno di noi viene messa a dura prova ogni giorno da improvvisi cambi di programma e continue modifiche dell’agenda. Tra i primi aspetti a risentirne c’è sicuramente l’equilibrio dei pasti che regolano la nostra alimentazione (con aspetti non trascurabili anche dal punto di vista della salute): l’esigenza infatti è divenuta quella di prevedere un numero sempre maggiore di piccole merende e fugaci spuntini, sacrificando – almeno in linea di massima – i classici appuntamenti della colazione, del pranzo e della cena. Maxi investimento di una nota aziendana per incrementare la produzione delpiù ...