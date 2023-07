L' irruzione dei petrodollari arabi nel calcio può leggersi anche dal punto di osservazione del mercato, alle cui leggi immutabili essa provoca distorsioni evidenti. In un sistema economico ...Oggi è il turno di un altrocampione, ancora una volta dell'Inter. Stiamo parlando di Lautaro ... giornalista di TyC Sports, che scrive sul proprio profilo Twitter, come un club dell'......nella valigia estiva di Georgina Rodriguez Certo che no! Da quando si è trasferita in... Indossato anche da Rihanna all'ultimoBowl , è in vendita a circa 87mila euro . Guarda nella ...

In Arabia super pagati per smettere Corriere dello Sport

Offerta esagerata per l'attaccante argentino: in Arabia Saudita sono pronti a riempire d'oro il calciatore dei nerazzurri ...Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'Al Alhi vorrebbe portare Lobotka in Arabia Saudita. Tra i pilastri del Napoli vincitore dello scudetto 2022/23 c'è sicuramente Stanislav Lobotka. Lo slov ...