Impresa Paolini | in semifinale ai Palermo Ladies Open

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 21 luglio 2023) L'azzurra ha battuto in tre set la russa Daria Kasatkina, testa di serie numero 1 del torneo- L'dei quarti di finale del 34esimo, Wta 250 con 259.303 dollari di montepremi in corso sui campi in terra rossa del Country Time Club del capoluogo siciliano, porta la f