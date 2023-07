Immissioni in ruolo docenti 2023 FASE 2 | scelta scuola per neoassunti Come si compila domanda GUIDA PER IMMAGINI

indocenti anno scolastico 2023/24: la procedura informatizzata di nomina si svolge in due fasi. Nella prima i docenti convocati (in numero maggiore rispetto ai posti disponibili, per ...Gli Uffici scolastici regionali della Lombardia, Calabria e Campania hanno pubblicato i contingenti del personale docente per leinnell'anno scolastico 2023/24. Contingenti: Lombardia Campania Calabria Per accedere all'istanza occorrono, in alternativa: credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità ...Prendono il via le operazioni per leindei docenti, anno scolastico 2023/24. Online la piattaforma del Ministero, già disponibile la finestra su Istanze online: il personale docente interessato è tenuto a seguire le ...Buone notizie per i tanti precari casertani, almeno per quelli che sono ai primi posti delle graduatorie di merito concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento. Avviate, infatti, le operazioni ...Immissioni in ruolo docenti per l’anno scolastico 2023/24, sono cominciate le operazioni riguardanti le due fasi relative alle assunzioni del personale docente: la prima fase è denominata ...