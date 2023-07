Immigrazione | a Lampedusa più di 1000 ingressi in 24 ore | l’isola al collasso

(Di venerdì 21 luglio 2023) Roma, 21 lug – Il caldo di questi giorni non ferma i continui sbarchi sulle coste italiane. Mentre l’ormai famoso decreto flussi è stato approvato dal Cdm, con il quale il governo ha sancito l’di massa, prevedendo complessivamente più di 452milaper il triennio 2023-2025, nella scorsa notte sono giunti acirca 650 immigrati.siciliana, tra la notte e l’alba, si è vista subire più di diciassette sbarchi in poche ore, tutte imbarcazioni provenienti presumibilmente dalla Tunisia e dalla Libia. L’di massa piegaLa notte è stata movimentata anche per gli uomini della Guardia costiera e Guardia di finanza insieme all’arma dei carabinieri, i quali, all’altezza del molo Madonnina, hanno bloccato poche ore dopo la mezzanotte ...

Sono 652 i migranti che, fra la notte e l'alba, sono giunti adove ci sono stati 17 sbarchi. Fra i soccorsi, anche i 12 tunisini, fra cui una donna, che sono stati bloccati, poco prima delle 3 a molo Madonnina dai carabinieri , arrivati sulla ...Ennesima notte di sbarchi adono sono sbarcate 452 persone. Ieri gli approdi erano stati invece complessivamente 20 con 750 persone arrivate. Uno degli ultimi approdi, prima della mezzanotte, è avvenuto direttamente a ......della Guardia costiera mentre era in viaggio per trasportare 500 migranti dall'hotspot di... di 20 e 19 anni, per favoreggiamento dell'clandestina e morte come conseguenza dello ...

L'isola di Lampedusa affonda sotto il peso dei migranti, che continuano ad arrivare senza soluzione di continuità favoriti dal bel tempo ...L’hotspot di Lampedusa è nuovamente sovraffollato con oltre 3.000 migranti nonostante siano stati coinvolti aerei, traghetti e navi militari per il loro trasferimento. Qualche giorno fa il ministro de ...