Il West Ham cerca di sbarcare un uomo multi-qualificato di 6 piedi e 4 pollici come sostituto di Rice

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 21 luglio 2023) Breaking: È tempo di crisi per ilHam mentre tentano di ottenere un giocatore che sarà in grado di riempire il vuoto lasciato dal loro capitano, Declan, il cui trasferimento all’Arsenal ha dato loro fondi da utilizzare nella finestra di mercato di questa estate. A tre settimane dall’inizio della stagione, David Sullivan e David Moyes devono spendere un po’ di quel guadagno inaspettato dato che gli Hammers sono una delle uniche squadre a non aver ancora effettuato un acquisto da quando si è aperta la finestra. C’è bisogno di rafforzare una serie di posizioni per i londinesi dell’est mentre si avvicinano non solo a una campagna nazionale ma anche a un’altra europea. Non ci si può aspettare che Moyes faccia miracoli ogni stagione con un budget ridotto, ma se riesce a sistemare bene la sua squadra, potrebbe essere pronta per un’altra fantastica ...