Il Torino tenta Pereyra | la situazione

(Di venerdì 21 luglio 2023) Le ultime sul possibile trasferimento di Roberto, centrocampista argentino ex Udinese, al. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Robertostarebbe per decidere che fare del suo futuro. L’ex Udinese ha al momento congelato l’offerta del Besiktas e starebbe pensando di restare in Italia. Ilha infatti riallacciato i contatti con gli agenti del Tucu per capire la fattibilità dell’operazione. L’argentino arriverebbe a parametro zero. Nelle prossime ore sono attesi nuovi sviluppi.

Il Torino ha infatti riallacciato i contatti con gli agenti del Tucu per capire la fattibilità dell'operazione. L'argentino arriverebbe a parametro zero. Nelle prossime ore sono attesi nuovi sviluppi.