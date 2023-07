Il Superbonus potrebbe tornare ma solo per i più poveri

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lo stato degli immobili italiani richiede interventi ingenti per migliorare l’efficienza energetica Il governo riapre alper l’efficientamento energetico degli edifici. Si tratterà di una versione ridotta, destinataalle famiglie a basso reddito che non possono recuperare la spesa effettuata attraverso gli sconti fiscali, perché hanno una capienza fiscale troppo bassa. L’operazione dovrebbe essere presentata a breve dal governo nell’ambito della revisione del Pnrr con il RepowerEU, il piano aggiuntivo dedicato all’energia. Ospite al convegno dell’Istituto Affari Internazionali, mercoledì scorso il Ministro con deleghe al Pnrr Raffaele Fitto ha spiegato le priorità del governo: potenziare le infrastrutture energetiche e creare “un sistema che possa rafforzare dal punto di vista dell’efficientamento energetico l’azione delle imprese e ...

