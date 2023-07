Il sindaco di Cecina fermato con la cocaina non si dimette FdI | “Pd pronto a tutto per mantenere le poltrone”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ildi(Livorno) Samuele Lippi,con la, non ha alcuna intenzione di lasciare la poltrona di primo cittadino: e il Pd fa scudo per lasciarlo al suo posto. La denuncia arriva da FdI in una nota congiunta il coordinatore regionale e deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi e il deputato Francesco Michelotti, «Un impedimento temporaneo personale, ammesso, non celato e provato dai fatti, non può e non deve essere tradotto in un attaccamento forzato alleda parte del Pd. Due giorni fa ildai carabinieri con un piccola dose di, ha reso noto di voler “intraprendere un percorso che mi permetta di prendermi cura di me». Per Samuele Lippi chiesto solo un “impedimento temporaneo” «Se il ...