Il riavvicinamento tra Santa Sede e Pechino visto da Francesco Sisci

Leggi su formiche

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lo scorso 15 Luglio è arrivata la notizia della nomina da parte di Papadi Giuseppe Shen Bin come nuovo vescovo di Shangai. Shen Bin si era già insediato de facto nel mese di aprile dopo la nomina da parte delle autorità cinesi, ma in assenza di quella papale. Con una modalità non conforme a quanto predall’Accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi stipulato nel 2018. Formiche.net ha parlato della questione con, sinologo, autore ed editorialista residente a. La notizia della nomina di Giuseppe Shen Bin come vescovo della diocesi di Shangai da parte del Santo Padre chiude una crisi che avevacoinvolti la Chiesa di Roma e il Governo di. Ma le cause di questa crisi sono svanite? Un problema di fondo dietro a questa ...