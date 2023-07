Il Psg sconvolto dall’aggressione a Donnarumma | «è terrificante | folle e inaccettabile»

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il Psg è scioccato da quanto accaduto stanotte a Gigio. Il portiere è stato sequestrato in casa da una banda formata da quattro persone.e la sua compagna, Alessia Elefante, sono stati legati e derubati nella loro casa parigina. Sono riusciti a liberarsi verso le 3.20 del mattino e hanno dato l’allarme entrando in un albergo di lusso dove sono state allertate le forze dell’ordine. Poi sono stati portati in ospedale. I malviventi hanno portato via un bottino di 500mila euro. Il Psg oggi pomeriggio ha giocato un’amichevole contro il Le Havre a Poissy, ma le menti dei calciatori e dei dirigenti erano rivolte a quanto accaduto a, scrive Le Parisien. “Se i giocatori erano a Poissy, le loro menti erano rivolte alla situazione del loro portiere titolare Gianluigie della sua ...

La delicata vicenda che sta vivendo Wanda Nara in questi giorni ha inevitabilmenteil suo ampio nucleo familiare, dal punto di vista emotivo e mediatico. Dalla reazione di ...con il, Mauro ......, Bayern Monaco, Juventus e Milan . I prossimi giorni potrebbero così regalare affari sorprendenti, sempre che tale aggettivo abbia ancora senso in un mercatodai petroldollari e, se ...... che potrebbe puntare sull'attaccante belga per sostituire Dusan Vlahovic , possibile partente in direzione. Leggi Anche Bonucci messo fuori rosa dalla Juventus: l'ormai ex capitano. ...

Il Psg sconvolto dall'aggressione a Donnarumma: «è terrificante ... IlNapolista

Il calciomercato estivo 2023 passerà alla storia come quello dell'Arabian Football. Mentre il Manchester City emiratino ha appena vinto la ...Il pressing del Psg non toglie ancora il fiato a De Laurentiis. Ma quel «ci vuole un bel duecentino» per portarlo via ha provocato una reazione non proprio felice dell'agente ...