Il progetto “fascista” dell’osservatorio sui “giudici scomodi” | così secondo l’inchiesta millantavano rapporti coi politici Meloni inclusa

(Di venerdì 21 luglio 2023) La creazione di un osservatorio con lo scopo di “operare una sorta di dossieraggio con finalità di intimidazione dei magistrati ovviamente ‘’,un’ottica”. Questo era ildelle figure – molte delle quali legate all’estrema destra – finite neldella Dia di Caltanissetta, coordinata dalla procura guidata dal procuratore Salvatore De Luca. Un “osservatorio” sulla magistratura composto anche da persone che “non per forza dovevano comparire” e per il quale vengono nominati o meglio millantaticon le più alte istituzioni: dalla presidente del consiglio Giorgiaal sottosegretario al ministero di Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, dal ministro della Giustizia Carlo Nordio all’ex magistrato anticamorra Catello ...

Da alcune intercettazioni telefoniche e' emerso si sottolinea un piano ispirato dalla ideologia fascista (gli interlocutori si definiscono fascisti) di costituzione di un Osservatorio delle ... Meloni: "Qui a testa alta" Il complotto contro alcuni magistrati, scoperto dalla Dda di Caltanissetta, prevedeva la richiesta di appoggio 'di altissimi livelli del potere ...

Il progetto “fascista” dell’osservatorio sui “giudici scomodi”: così secondo… Il Fatto Quotidiano

La Dia di Caltanissetta ha tratto in arresto due uomini accusati di aver ordito un piano di ispirazione esplicitamente fascista per la costituzione ...