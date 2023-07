Il prezzo del gas riprende la corsa tra il caldo e la guerra

Ilgas alza la testa con gli operatori che guardano agli effetticaldo sui maggiori consumi energetici per alimentare gli impianti di refrigerazione. Sotto i riflettori anche l'andamento ...Si muovono in progresso anche Banca Mediolanum (+0,86%), Ferrari (+0,84%) ed Eni (+0,7%), con ilgreggio in rialzo. In coda al Ftse Mib, invece, ci sono Leonardo ( - 1,66%), che risente ......2 il punteggiomatch, portato a casa da Lorenzo dopo 2 ore e 5 minuti di gioco . Come suggerisce lo score, di fatto c'è stato equilibrio solo nel primo set, in cui Musetti ha pagato a caro...

Cala di oltre il 40% il prezzo del pellet da riscaldamento - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Secondo l’Autorità, che ha ricevuto una segnalazione da un whistleblower, le società si sarebbero coordinate per definire il valore della “componente bio” dei carburanti per autotrazione. L’Autorità G ...Analisi mercati azionari di Investing.com (Damian Nowiszewski) riguardo: General Dynamics Corporation, Lockheed Martin Corporation, Rtx Corp, Raytheon Technologies Corp. Leggi le analisi titoli aziona ...