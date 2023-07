Il prezzo del gas chiude stabile sopra i 28 euro

Ilgas chiude abbastanza stabile rispetto all'avvio. I Ttf ad Amsterdam, mercato di riferimento, archiviano la giornata a 28,16 euro al megawattora (+0,5%) dopo un massimo che ha toccato i 30 ......si prepara a intervenire sul funzionamento dell'algoritmo delle compagnie che decide ildei ...spiegazioni dei vettori sul rincaro delle tariffe non hanno convinto il ministro delle Imprese e...Non si può considerare nemmeno un vero e proprio restyling, il pacchetto di interventi che interessa Cupra Formentor , uno dei SUV - fenomeno dell'ultimo triennio. L'upgrade 2024crossover che ha lanciato in orbita l'ex sotto - brand Seat, ora Costruttore che brilla di luce propria , consiste essenzialmente in un nuovo pacchetto di optional . D'altra parte, più il modello ...

Aumento consistente per il prezzo del servizio di streaming YouTube Premium che negli Stati Uniti passa da 11,99 dollari a ben 13,99 dollari al mese. Un incremento doppio, quindi, rispetto a quello di ...Debutto da record per il film Barbie, con un incasso di 2.178.000 ero nel suo primo giorno di programmazione in Italia ...