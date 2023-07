Il presidente del Las Palmas a un giornalista di As | «Frocio | se ti vedo allo stadio ti spacco la testa»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 luglio 2023) “Me cago en tu puta madre”. Che non significa letteralmente quel che sembra ma che sì, non è una cosa carina da dire a un. Soprattutto se sei ildi una squadra appena promossa nella Liga, il Las. Però il furiosoMiguel Ángel Ramírez lo ripete ossessivamente al telefono con il corrispondente di Diario As dalle Canarie Pablo Checa. Urlando. E poi minaccia: “Se ti incontro tila. Sei un figlio di puttana. Quando ti beccoti pesto. Perché mi esce dalla, perché dico a froci come te quello che dico a te: mi fotto tua madre! Vai a farti fottere, non ti parlo più, deficiente”. La traduzione è più o meno letterale. As ha ovviamente pubblicato la registrazione ...