Il paradiso delle signore | dopo l’ultima anticipazione il pubblico è in rivolta | tutti infuriati

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 21 luglio 2023) Novità sulla fiction Rai Ililè in, sono. Ecco cosa è successo A settembre uscirà su Rai1 una nuova stagione della popolare serie tv italiana “Il”, ambientata in un grande magazzino di Milano tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’60. Le prime due stagioni sono andate in onda in prima serata, come fiction/serie tv, tra il 2015 e il 2017. Mentre dalla terza stagione, la serie ha preso la forma di una soap opera, trasmessa in fascia pomeridiana alle 16, dal lunedì al venerdìi giorni. Il successo, comunque non è mancato, anzi. ...