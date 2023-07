Il nipotino va in arresto cardiaco. Nonno gli salva la vita con le istruzioni del 118

(Di venerdì 21 luglio 2023) L'uomo ha saputo mantenere la calma e, seguendo gli operatori, è riuscito a riattivare la circolazione del piccino, ora al Meyer in codice giallo

L'uomo ha saputo mantenere la calma e, seguendo gli operatori, è riuscito a riattivare la circolazione del piccino, ora al Meyer in codice gialloNonno guidato al telefono dal 118 salva la vita aldi un anno. La prima ricostruzione La ...Asl è arrivata una chiamata con una richiesta di soccorso per un 'infante - si spiega - in...Guidato da un operatore del 118 di Siena ha salvato suo nipote, un bimbo piccolo, che era andato incardiaco su base asfittica. La richiesta di soccorso era arrivata alla centrale del 118 di Siena poco prima delle 19 da Monteoliveto, nel comune di San Gimignano. Il nonno ha effettuato la ...Il nonno ha salvato la vita del nipotino, colpito da un infarto mentre i due erano ... un «infante - si spiega nel comunicato - era in arresto cardiaco su base asfittica. Guidato dall'operatore di ...Guidato al telefono da un operatore della centrale operativa del 118 salva un nonno ha salvato la vita al nipotino di circa un anno. La vicenda è stata resa nota dall'Azienda sanitaria Toscana sud est ...