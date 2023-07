Il negazionismo climatico e lo scientismo

Leggi su butac

(Di venerdì 21 luglio 2023) Una lettrice di BUTAC ci ha inviato una segnalazione in merito a un articolo di qualche tempo fa, un articolo pubblicato sul blog di Nicola Porro con la firma del filosofo Corrado Ocone. L’articolo s’intitola: Vogliono sbattere in carcere chi nega il cambiamentoL’autore se la prende con il professor Gianfranco Pellegrino, che su Domani aveva titolato: ildovrebbe essere un reato Pellegrino e Ocone sono entrambi filosofi. Nessuno dei due ricopre ruoli nel governo, per cui la frase di Pellegrino è appunto un suo personale parere, il “plurale” usato nel titolo di Ocone generalizza – e quindi sensazionalizza – quell’opinione. Ma non è che ci siano reali proposte legislative in tal senso. Ocone nel suo articolo afferma che la scienza vive di continue confutazioni e che gli scienziati sono fallibili, ma ...