Il miracolo della solidarietà nel centro per i rifugiati ucraini di Leopoli

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 luglio 2023) «Vengo da Kharkiv, una città che prima era così vivace ora cerca di sopravvivere.(L’viv in ucraino, ndr) invece è fantastica, una fortezza dove ci sentiamo al sicuro: qui, come da nessun’altra parte, si percepisce questo spirito ditra persone che hanno visto, sentito e provato le stesse cose». Oksana, Olena, Anya e Ina sono scappate da Karkhiv, Izyum, Dnipro e Mykolaiv, sul fronte orientale dell’Ucraina dove la guerra perdura da più di cinquecento giorni. Oggi vivono a, la più grande città dell’accoglienza nell’Ovest del paese, a poco più di un’ora e mezza dal confine con la Polonia e a oltre mille chilometri dalle loro case. Ina ritorna sul primo impatto con: «Qui ho incontrato una nuova Ucraina, quella occidentale, dove non ero mai stata prima», racconta. Distanze geografiche e ...