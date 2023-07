Il Milan accelera sullo stadio a San Donato Milanese | chiederà la variante urbanistica

(Di venerdì 21 luglio 2023) Con il mercato che entra nel vivo (Okafor l’ultimo colpo), ilprova adre anche sul progettoa Sanese. Come riporta il quotidiano del Lodigiano e del Sudo, ‘Il Cittadino’, la società Sportlifecity, che appartiene ormai per il 90 per cento al club rossonero, ha inviato al Comune di Sanla richiesta ufficiale per una valutazione dial Programma integrato di intervento precedentemente deliberato, con l’obiettivo di realizzare un progetto di respiro internazionale. Il ‘Cittadino’ riporta anche le parole dell’assessore Massimiliano Mistretta: “L’aspetto rilevante per questa amministrazione è che ilintenda comunque intervenire nella cornice ...

Ildopo Reijnders per l'attaccoper Chukwueze e nelle prossime pre ufficializzerà il baby Alex Jimenez proveniente dal Real Madrid. La Juventus mette in standby Lukaku e pensa per il ...... Inter,e non solo: tutte le trattative di mercoledì 19 luglioIntrigo Morata in Serie A. L'attaccante spagnolo vuole tornare in Italia e incontra l'Inter. Il club nerazzurroper l'ex ...Infine, flash forward all'estate in corso: l'addio di Tonali direzione Newcastlele operazioni in entrata del, che ovviamente si rivolge al Chelsea per puntellare il centrocampo (con ...

Anche il QS questa mattina conferma: "Il Milan accelera su Chukwueze" Milan News

Ultim'ora Milan, una trattativa che sembrava ormai da tempo accantonata, nel giro di pochi giorni ha subìto una fortissima accelerata. Vediamo qui di seguito ...Noah Okafor è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Milan. Accordo di massima con il Salisburgo, fissate le visite.