Il MID interroga l’Assessore Politi | “Di quale brand si vanta in Italia e all’estero”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl M.I.D. si rivolge alaldi Avellino: da lei vogliamo capire diAvellino siin giro per l’. Attraverso questa nota ci rivolgiamo alaldella Città di Avellino per chiederle di essere illustratiAvellino illustra in giro per il mondo e nel suo ultimo viaggio a Toronto se mai esistesse unancora , considerato che ci ritroviamo in una città non a misura di tutti né tantomeno in una città a misura di persone con disabilità e dove regna ancora il degrado e la sporcizia, basta farsi un giro ad esempio in piazza libertà, una delle piazze che erano il volano di questa città e ...