Il meteo spacca in due l’Italia e la Germania raziona l’acqua

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 21 luglio 2023) Da un lato le piogge torrenziali e le grandinate che stanno flagellando il nord, dall’altro il caldo da record che asfissia cittadini e turisti del centro e sud. Mai come oggi si può affermare cheè un Paeseto in due da una crisi climatica che avanza inarrestabile anche grazie a politiche, sia di prevenzione che di mitigazione del rischio, pressoché assenti perché, come troppo spesso siamo abituati a dire, ‘siamo abituati a convivere con le emergenze’. E mentre ilin due, laimpazzito, la grandine mette ko il Veneto Che la situazione sia drammatica non lo raccontano solo gli esperti e i report degli enti che si occupano delle rilevazioni sulle temperature globali, ma ...