Il Manchester United ha ancora speranze per il trasferimento di Victor Osimhen – grazie alla curiosa nuova clausola contrattuale | relazione

(Di venerdì 21 luglio 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Alè stata datasperanza nella saga in corso sudel Napoli. Il nigeriano sta uscendo dstagione della sua vita, avendo segnato 26 reti in 32 partite I Partenopei ha conquistato il suo primo scudetto in tre decenni. Da alloraè stato collegato a una pletora di giganti europei, ma sembra che il presidente del club Aurelio De Laurentiis abbia scontato la sua partenza. A febbraio, giornalista Cirò Venerato rivendicato nel programma di Rai 2 La Domenica Sportiva che la stella del Napoli vale circa 140 milioni di sterline per il Napoli, ma nuovi sviluppi potrebbero vedere Erik ten Hag ottenere il suo uomo. L’allenatore del...

, Milan e Real Madrid. Due italiane, due inglesi e due spagnole, tre diverse scuole calcistiche a confronto con gli ingredienti giusti per garantire gioco - spettacolo. Lo scorso ...Inevitabilmente il suo nome è finito al centro del mercato: prima l'interesse del Napoli (in caso di addio di Osimhen), poi la corte del. Ma adesso ecco il colpo di scena. L'...e Atletico Madrid sono sempre in pole, secondo Gazzetta , ma se davvero la Fiorentina vuole liberarsi di un giocatore scontento, dovrà abbassare un po' le pretese e scordarsi della ...

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.CALCIOMERCATO - Anche se Onana ha già salutato in direzione Manchester United, il mercato portieri dell'Inter è attualmente bloccato. Per Trubin la richiesta ri ...