Il maltempo si abbatte sull' Italia | ecco il tornado alle porte di Milano

- - > Tromba d'aria nel Milanese, nella zona di Gorgonzola in direzione di Gessate, con piante divelte e tetti scoperchiati. Si registrano grandinate in tutta la Lombardia, in difficoltà la ...Colpita soprattutto l'Italia del Nord con manifestazioni anche molto violente. Ecco cosa dobbiamo aspettarci per il fine ...Due lavoratori sono rimasti feriti durante ilche in tarda mattinata si è abbattuto sul Bresciano. È accaduto all'interno di un'azienda di Capriano, dove due 56enni sono stati travolti da alcune finestre che si sono staccate a causa del ...

Super grandine, tornado e fulmini: dopo il caldo, il maltempo si abbatte sull'Italia Today.it

Meteo - Il maltempo mette in ginocchio il nord: una donna travolta da un albero nel novarese, un uomo colpito da un fulmine a Verona: i dettagli ...L'area Nord Est di Milano e la Brianza monzese sono state interessate in mattinata da una bomba d'acqua, vento e grandine, che hanno causato lo scoperchiamento di tetti e la caduta di alberi.