Il “lato oscuro” di Netflix Labriola | “Cosa succede col lancio di video in 4k”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/.mp4 Telecomunicazioni al bivio. Settore strategico per il Paese, quello delle Tlc è un ambito che sta affrontando sfide determinanti per il futuro. In un contesto di ormai aperta competizione a livello internazionale, ciò che chiedono i leader del settore non sono maggiori norme o più vincoli. Ma anzi meno regole, purché chiare ed estese a tutti i player. Il perché ce lo ha spiegato Pietro, amministratore delegato di Tim. “Oggi le aziende di telecomunicazioni hanno una redditività molto minore rispetto a quella del passato. Per fattori esterni al sistema, innanzitutto. La crisi economica e i tassi di interesse portano a finanziare questi investimenti con dei costi molto maggiori rispetto al passato. Il secondo motivo è che il mercato ha perso nel tempo buona parte della ...