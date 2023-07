Il futuro meccanismo dei social network dipenderà dal successo o flop di Threads

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempismo fa rima con business. A due settimane dal lancio,– il nuovodi Meta che potrebbe soppiantare Twitter – continua a far parlare di sé. Dopo un anno all’insegna di risultati finanziari discutibili e scelte sbagliate (vedi gli investimenti nel metaverso), la compagnia di Mark Zuckerberg sembra aver trovato nuova linfa vitale grazie a un’idea tanto banale quanto azzeccata: una piattaforma per il microblogging concepita, realizzata e lanciata in un batter d’occhio. Nonostante il vistoso calo degli utenti dopo l’iniziale ondata di entusiasmo (cento milioni di registrazioni nei primi cinque giorni dal lancio),resta il principale candidato per prendere il posto dell’app di Elon Musk come agorà digitale per la discussione pubblica planetaria. Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche in ...