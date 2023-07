Il fondo da venti miliardi per difendere l’Ucraina proposto da Josep Borrell

(Di venerdì 21 luglio 2023), l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, hala creazione di undadi euro per fornire munizioni, armi e addestramento militare alnei prossimi quattro anni. Il piano, sottolinea l’agenzia Reuters, richiederà un maggior controllo da parte dei governi degli Stati membri prima che venga presa qualsiasi decisione sul tema. Secondo, quei(cinqueda versare ogni anno) rappresentano «la valutazione dei bisogni di Kyjiv». L’argomento sarà oggetto di discussione durante la riunione informale dei ministri degli Esteri in Ucraina, in programma a fine agosto in ...

Negli ultimiminuti c'è stato da sudare per i rosanero, con i giri di campo in sprint e ... Su questo il Palermo ha insistito per tutta la fase tattica di ieri , facendo arrivare sulsia gli ...... nel 2019 l'economia sommersa ha rappresentato oltre ilper cento del fatturato totale dell'... Questa inchiesta è stata finanziata grazie al sostegno deldel giornalismo europeo (Journalism ...... e si sono collocati al primo posto nel nostro Paese e nei primiposti nel mondo. Insieme a ... sarebbe veramente bello " sorride " nonostante la mia età ci proverò e chissà, in, chi lo dice ...

F1 | Ferrari: fondo studiato in galleria per combattere il vento Motorsport.com - IT

Alta moda e alta gioielleria in vetrina nella settimana dell’haute couture parigina che si è chiusa il 6 luglio scorso. Un binomio perfetto tra abiti da favola e gioielli insuperabili per valore e bel ...Fitto non esclude che la revisione possa coinvolgere più del 10% delle somme del Pnrr pari a oltre 20 miliardi di euro ...