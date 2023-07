Il Fisco controlla i conti correnti cointestati | attenzione | nessuno è escluso

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 21 luglio 2023) Fatese avete un conto cointestato: potreste attirare l’del. Ecco a cosa dovete stare attenti. Un’opzione usata spesso oggi è quella del conto cointestato, generalmente tra marito e moglie ma anche in altre situazioni di convivenza. Sebbene questo può essere utile al fine di semplificare la gestione dei pagamenti, può anche attirare l’dell’Agenzia delle Entrate, che potrebbe decidere di fare un accertamento fiscale in cerca di debiti non dichiarati. Ecco a cosa fareal conto cointestato: ilpotrebberlo – ILoveTradingUn’idea molto diffusa è che cointestare il conto corrente con una persona neutra (un membro della famiglia che non ha redditi propri) renda immuni ai controlli, e ...