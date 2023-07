La mentira irruppe allora nel lessicospagnolo, con la scelta del Pp di Aznar. Che gli ... Ma la scelta è tattica, mantenere il vantaggio del primo. Una tattica di un epoca che non è ...La domanda ha il fascino sufficiente per rianimare lo stancoestivo: Meloni è la nuova Angela Merkel A tracciare la linea che unisce la premier alla cancelliera tedesca, in un'...Infine, il cardinale ha toccato un tema tornato negli ultimi anni al centro del, ovvero ... Ma la Chiesa e attenta a ciò che avviene sul pianoe sa riconoscere ciò che ha valore e ciò ...

Il dibattito politico ridotto a un ossimoro La Stampa

Il 40% è contrario al ddl sulla Giustizia. Ma gli italiani sono convinti dalla stretta sulle intercettazioni ...Tante le tavole rotonde aperte. Dal cambiamento climatico alla leadership della nato. La 32esima edizione del festival Tusványos si chiude domenica ...