Il Club Salernitana Parlamento nel ritiro di Rivisondoli | l’augurio alla squadra

Intanto tutti idi Serie A sono impegnati nella fase del mercato estivo. Il calciomercato è da ... sabato 19 agosto (ore 20.45 " DAZN) Roma -: domenica 20 agosto (ore 18.30 " DAZN) ......Victor Osimhen reacts during the Italian Serie A football match between Napoli andon ... With a 17 point lead at the top of Serie A, southern Italy's biggestis anticipating its victory ...La sua ultima geniale intuizione è stata la. Una salvezza impossibile ottenuta con ... E al calcio Sabatini forse tornerà, ma solo se ungli garantirà di fare il suo mestiere senza ...

Salernitana, scaduta la clausola di Dia: un club si fa avanti Calcio in Pillole

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Arrivato sotto le Tre Cime di Lavaredo, Matteo Cancellieri potrebbe ben presto salutare la Lazio. Sì perché stando a quanto riporta La Nazione, ...La Salernitana sarebbe alle prese con le richieste per Dia, per cui è però scaduta la clausola rescissoria da 25 milioni di euro: Fiorentina alla finestra ...