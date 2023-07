Il capo allenatore delle donne canadesi viene da una piccola città nella contea di Durham… e | stranamente | anche gli uomini

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 21 luglio 2023) Breaking: Non è raro vedere uno straniero alla guida di una nazionale. Da Sarina Wiegmann a Fabio Capello, i tifosi inglesi non sono estranei al fenomeno. Ma i tifosi di calciohanno tutto il diritto di vedere Bev Priestman – l’della squadra femminile – e John Herdman – quella maschile – come bizzarri appuntamenti della loro stessa FA. Non perché Priestman e Herdman non siano ottimi allenatori. Nemmeno perché sono entrambi inglesi… ma il fatto che in realtà provengano da… stessa. “Non so quale sia la popolazione di Consett, ma so che tutti conoscono tutti, quindi sicuramente non è così grande!” ride Priestman prima della Coppa del Mondo femminile. “Quindi, immagino che sia il manager della squadra maschile canadese che quella femminile canadese provengano dalla stessa cittadina ...