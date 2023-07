Il cane randagio che salva una neonata abbandonata in un sacchetto di plastica

Ed è proprio in una località di quella zona che ha incontrato per la prima volta Bella, undiventato suo fedele compagno di viaggio per i successivi tre anni. Strategie di sopravvivenza ...Neonata abbandonata in un sacco della spazzatura: salvata da unMamma coraggiosa commuove il web: 'Ho fatto credere a mio figlio di essere guarito dal tumore, cos'altro avrei potuto ...Mamma allatta in aereo ma qualcosa va storto, lo sfogo: 'Mi hanno chiesto di coprirmi per il bene di uomini e bambini' Neonata abbandonata in un sacco della spazzatura: salvata da un...

Libano, un cane randagio salva una neonata abbandonata in un sacco della spazzatura La Stampa

La piccola era stata posta in un sacco dell’immondizia e gettata. Un cane randagio, che forse voleva predarla, l’ha involontariamente salvata.È accaduto mercoledì a Tripoli, in Libano. La piccola, coperta di lividi rossastri, è stata poi curata in ospedale (e verrà presto adottata) ...