Il calcio Catania bussò alla porta del Palermo la scorsa stagione ma prese due di picche | pronto a riprovarci

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il Direttore Sportivo del, Antonello Laneri, rivela le strategie del club per ilmercato, puntando a formare una squadra equilibrata con giovani e calciatori esperti, l’idea dire aun pezzo da 90 delFC. Lo scorso anno la squadra rosanero diede il due di, ma non è detto che la squadra catanese non riprovi Durante la conferenza stampa dintazione del nuovo allenatore, Luca Tabbiani, il Direttore Sportivo del club, Antonello Laneri, ha svelato le strategie per ilmercato rossazzurro. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra vincente che possa raggiungere la massima eccellenza. Laneri spiega che la società si sta concentrando su una combinazione di giovani talenti ed esperti. “Puntiamo a ...

Dopo gli esordi nella massima serie con il Cesena, il ritorno in B nel gennaio 2015 con il: in rossazzurro, le sue prestazioni furono apprezzate. Nel 2016 maturò la seconda promozione ...2022 - 2023 Eccellenza Sicilia Girone B Squadra Fcm Misterbianco La società Fc Misterbianco 2011 ha ufficializzato i primi movimenti di 'mercato' in vista del prossimo campionato di Eccellenza. ...Tuoto, figlio d'arte, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cosenza. Ziello e' ... Dopo esser cresciuto nei settori giovanili di Reggina e, la carriera del classe '87 si e' ...

UFFICIALE: Rocca è del Catania CalcioCatania.com

In attesa di partorire, la conduttrice Diletta Leotta si gode una splendida vacanza in Sicilia e ha pubblicato uno scatto alquanto bollente ...E' stato ufficializzato dal Catania, il ritorno del terzino sinistro Antonio Mazzotta che ha firmato per una sola stagione. Questa la nota del club rossazzurro: Catania Football Club comunica di aver ...