Il brasiliano Rogerio non va allo Spartak Mosca | il Sassuolo blocca all’ultimo L’agente | «Non vogliono fare affari coi russi»

(Di venerdì 21 luglio 2023) Sembrava tutto fatto per il trasferimento del terzino delquando di mezzo si sono messe le non poco trascurabili questioni politiche ed economiche che, dopo la guerra in Ucraina e le sanzioni europee contro laa, avrebbero potuto complicare non poco la conclusione dell’af. Il gruppo Mapei, proprietario della società neroverde non avrebbe intenzione di trattare con laa secondodel giocatoreVinicius Prattes: «Abbiamo negoziato per un paio di settimane con lo, il giocatore e il– ha detto ai microfoni di Sky sport – A trattativa conclusa, abbiamo ricevuto una telefonata nella quale il Gruppo Mapei ci ...

Sembrava tutto fatto per il trasferimento del terzino del Sassuoloallo Spartak Mosca quando di mezzo si sono messe le non poco trascurabili questioni ...l'agente del giocatore...E' braccio di ferro tra il Sassuolo e Vinicius Prattes, l'agente del terzino, che sembrava vicino al trasferimento allo Spartak Mosca, saltato invece perché secondo il procuratore del giocatore, il gruppo Mapei si rifiuta di trattare con un club russo, ...In corso un braccio di ferro tra il Sassuolo e l'agente del terzino, dopo la mancata intesa per il trasferimento del giocatore allo Spartak Mosca. Secondo l'agente del calciatore, Vinicius Prattes, il motivo sarebbe da ricercarsi nel fatto che il ...

Il brasiliano Rogerio non va allo Spartak Mosca, il Sassuolo blocca ... Open

CALCIOMERCATO - Il Sassuolo non tratterebbe coi club russi e così Rogerio non andrà allo Spartak Mosca. Queste le novità riportate dall'agente del brasiliano.(ANSA) - SASSUOLO, 21 LUG - In corso un braccio di ferro tra il Sassuolo e l'agente del terzino brasiliano Rogerio, dopo la mancata intesa per il trasferimento del giocatore allo Spartak ...