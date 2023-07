Il Benevento scalda i motori | primo allenamento in città | assenti gli epurati FOTO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuticon la collaborazione di Diego De Lucia Il nuovo. Dopo le visite mediche di rito, la formazione di Matteo Andreoletti si allenerà all’antistadio Carmelo Imbriani nei prossimi giorni e svolgerà una sorta di mini ritiro a Venticano. Un modo per rompere il ghiaccio, in attesa di iniziare a fare sul serio a partire da lunedì, quando la truppa giallorossa si trasferirà al Mancini Park Hotel di Roma per la preparazione estiva vera e propria. Nella Capitale la Strega rimarrà fino al 12 agosto, disputando quattro amichevoli.Il gruppo, nel frattempo, si è ritrovato questa mattina al “Ciro Vigorito“. Le uniche novità sono state rappresentate da Bolsius e Benedetti, i due volti nuovi acquistati da Carli per rinforzare e rifondare il. Un processo lungo e che seguirà ...