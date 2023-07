GERNO DI LESMO - È in programma il 24a Bobbio, in provincia di Piacenza, la celebrazione del 40° anniversario di Yamaha Ténéré. Un evento che sarà una vera e propria festa per rendere omaggio alla passione per la libertà, l'...Quest'anno lanovità è la collaborazione con Collisioni Festival ( https://www.collisioni.it/... caricando il proprio brano entro le ore 18:00 di venerdì 222023 FASE 2 " Semifinale ...La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 302023. Tutti i bandi, ... È unaopportunità, oltre ad essere un banco di prova per tutto il territorio marsicano. Ci ...

Il 24 settembre grande festa a Bobbio per i 40 anni di Yamaha Ténéré Tiscali

Benedetta Rossi, nota cuoca e food blogger, sta per fare un grande passo nella sua carriera: debuttare come conduttrice in uno studio televisivo. A partire da settembre, sarà protagonista di "Ricette ...L’appuntamento tradizionale con il Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo si ritrova anche quest’anno nella location della Fortezza Medicea per la serata del Festival di Canto Popolare con ...