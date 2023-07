Il 2022 l' anno piu' caldo e meno piovoso in Italia

... a fronte di una perdita netta di 233 CHF milioni per lo stesso periodo del. In netto ...è stato una perdita netta di 267 milioni CHF rispetto alla perdita netta di CHF 533 milioni dell'...Che l'scorso in Italia avesse fatto un caldo tremendo e fosse piovuto pochissimo, ce ne eravamo accorti tutti. Ora, dati alla mano, anche la scienza ci dice che ile' stato l'piu' caldo e meno piovoso nel nostro paese da 60 anni. A confermarlo e' il rapporto annuale "Clima in Italia nel" dell'istituto di ricerca del ministero dell'Ambiente e ......aiutato e gestire la pressione quando sei stato chiamato a correre a Monza nel'Non penso ci sia alcuna correlazione. A quel tempo ero ancora a caccia di un sedile. Durante il mio primoin ...Torna inoltre il Landscape Festival (dal 7 al 24 settembre 2023), l’evento di riferimento per aiutare a comprendere come il paesaggio possa essere il riferimento comune per identificare nuovi modi ...Grazie all'attività di informazione condotta dalla Polizia di Stato per sensibilizzare i cittadini. Restano stabili i raggiri telefonici ...