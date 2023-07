Iapichino centra il tris e vince anche a Montecarlo

Leggi su agi

(Di venerdì 21 luglio 2023) AGI - Record personale all'aperto migliorato di due centimetri e portato a 6,95 metri e vittoria. Larissaha vinto la gara di salto in lungo del meeting 'Herculis', nona tappa della prestigiosa Diamond League di atletica leggera. La finanziera fiorentina ha ottenuto la misura del primato e della vittoria al sesto ed ultimo salto. Larissa, domenica scorsa laureatasi campionessa europea under 23, questa sera allo stadio 'Luigi II' hato la tripletta in Diamond League dopo i successi a Firenze (2 giugno) e Stoccolma (2 luglio). Seconda l'americana Tara Davis-Woodhall (6,88). Quella dellaè stata una gara in crescendo. Dopo aver aperto la gara con 6,62 metri, nei salti successivi l'azzurra ha commesso nulla, quindi 6,72, 6,74, 6,81 e al sesto 'jump' 6,95 che è ...