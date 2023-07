Iannacone accusa la Rai di aver cancellato Che Ci Faccio Qui | l’azienda è una furia | «Basta falsità»

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 21 luglio 2023) Domenico- Che CiQui (foto US Rai) Pugno duro, almeno nei toni, della Rai nei confronti di Domenico, volto di Che CiQui su Rai 3. Il giornalista e conduttore si è espresso con parole piuttosto forti per l’assenza del suo programma dai palinsesti autunnali della prossima stagione, ricevendo una stizzita replica da parte del. L’di Domenico“Per mamma Rai la qualità non paga“, ha scrittogiorni fa su Facebook, una volta preso atto – in seguito alla presentazione dei palinsesti Rai a Napoli – che Che CiQui non figura tra le proposte di Rai 3 (l’ultima edizione è andata in onda ad aprile/maggio 2022). In un post piuttosto velenoso,...