I video di borseggiatrici pubblicati sui social portano più beneficio o più danno?

(Di venerdì 21 luglio 2023) Filmare i borseggiatori improvvisandosi giustizieri non è una cosa solo italiana: abbiamo assistito a fenomeni simili in primis a Milano, qualche mese fa, e anche nelle altre città con maggiore presenza di turisti e – come conseguenza – di persone pronte a derubarli. Firenze, Roma, Venezia sono solo alcune delle cittadine rispetto alle quali – cercando sui– si possono trovare contenuti di denuncia dei borseggi ma il trend – sfruttando gli stessi identici meccanismi di viralità forniti dai– è diffuso anche nel Regno Unito. A tal proposito, oltre all’analisi dei fenomeni e dei singoli profili, risulta interessante capire una cosa su tutte: isuiservono davvero a qualcosa o, al contrario, possono portare più rischi che benefici? LEGGI ANCHE >>> ...

... da anni segnaliamo ledi Venezia. Avevamo una pagina Facebook, ma non aveva granché ... È esplosa letteralmente una bomba: ilsu TikTok ha fatto 59 milioni di visualizzazioni, la ...Un urlo virale: attenzione, pickpocket!! Succede da anni a Venezia, dove i Cittadini non distratti da anni - stufi di vedere ... neisi vedono i malintenzionati, disturbati, ...A riprendere la scena alcuni telefonini, sia all'interno sia all'esterno dell' autobus : i... Diceva: rubare per me è un lavoro Filma lerom in metro, aggredito a schiaffi e pugni ...

Video borseggiatrici sui social: più benefici o più danni | Giornalettismo Giornalettismo

Prendendo come riferimento il regolamento europeo per la privacy (ma anche la normativa italiana), si può capire come la tendenza, sempre più frequente, di pubblicare video di borseggiatori e borseggi ...Tutto è partito dalla viralità dell'audio TikTok "borseggiatrici", che in molti stanno usando per creare contenuti: abbiamo fatto l'analisi dei profili social di Cittadini non distratti ...