I sindacati bocciano il piano “anti-caldo” della ministra Calderone

(Di venerdì 21 luglio 2023) Considerando l’impatto dei cambiamenti climatici di origine antropica e l’assenza di una riduzione drastica delle emissioni di gas serra, quella del 2023 rischia di rivelarsi l’estate più fresca del restonostra vita. Le temperature sempre più elevate implicano un ripensamentovita quotidiana, da cima a fondo. Soprattutto per quanto riguarda le categorie di cittadini e lavoratori più vulnerabili, come chi opera nei ceri o i conduttori di forni per la produzione di laterizi. Basti pensare che, negli ultimi giorni, in Italia sono morte cinque persone sui luoghi di lavoro a causa delle conseguenze delestremo sull’organismo. Nel pieno dell’ciclone Carone, con più di quindici città italiane da bollino rosso, ialzano la voce per chiedere misure in linea ...