I Green Fighters di ‘Summer Limited Edition’ | una generazione a difesa dell’ambiente

(Di venerdì 21 luglio 2023). Questo il nome del gruppo di giovani protagonisti della nuova serie teen uscita dalla Children Content Factory KidsMe con il contributo di Fondazione Calabria Film Commission. Parliamo di SummerEdition, disponibile dal 24 luglio on demand su Sky e in streaming su NOW e in onda su DeAKids (canale 601 di Sky) dal 28 agosto ogni lunedì alle ore 19.50. A firmare la regia di questa storia romantica da guardare in famiglia, tra tinte rosa e, è Mario Vitale, che ha ambientato gli episodi lungo la costa ionica calabrese e nei boschi della Sila. Cuore della narrazione è Cariati, nel cosentino, centro in cui si muove un gruppo di adolescenti le cui vicende scorrono parallelamente a quelle degli adulti. “È la storia di un gruppo di ragazzi calabresi che vedono arrivare nella compagnia un ragazzo ...

DeAKids, ecco Music Distraction Summer Tour e la nuova serie Summer Limited Edition Affaritaliani.it

Tra le novità presentate da DeAKids c’è la serie ‘Summer Limited Edition’ che vede tra i protagonisti Ilenia Lazzarin e Luca Seta. L’intervista.