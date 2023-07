I Cesaroni sbarcano su Netflix | quando il mezzo conta più del fine

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 21 luglio 2023) IProsegue il valzer delle grandi serie del passato su: dopo Un medico in famiglia, è la volta de I, disponibili con le prime tre stagioni dal 20 luglio. Due fiction nazional popolari, spesso associate per tipologia di racconto, che, raggiunti picchi di share stellari, hanno conosciuto una parabola discendente che ne ha lentamente decretato laper via di famiglie distrutte, intrighi degni di Beautiful, evoluzioni spesso eccessive del cast. Ne sono derivate sommosse popolari da parte dei fan più accaniti che, con l’amaro in bocca, hanno invocato a gran voce – e talvolta continuano a invocare ancora oggi – un finale diverso, migliore. Eppure, un destino differente è toccato ad altre serie emblema della tv generalista come Don Matteo e Che Dio ci aiuti che proseguono il loro racconto, a ...